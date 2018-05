La finta dottoressa le controlla la schiena ma le ruba oro e gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Finta dottoressa truffa un’anziana di Pesaro e le ruba l’oro in casa. E’ accaduto venerdì scorso, in zona Soria. Un 82enne, vedova, residente in via Palmanova, è stata truffata da una donna, età sulla cinquantina, che le si è presentata sotto casa, fingendo di essere la sostituta del suo medico di base, impossibilitato a lavorare in quei giorni, così le ha raccontato, per motivi personali. Una truffa già più volte messa in atto con le varianti della malattia gravissima del vero medico o appunto con la sua momentanea indisponibilitàLa finta dottoressa ha fatto credere all’anziana, di essere a conoscenza dei suoi problemi fisici alla schiena e le ha chiesto di salire in casa per controllare se le reti del materasso che utilizzava, fossero adatte per lei. La donna, ignara di essere davanti ad una truffatrice, l’ha fatta salire in casa. E in un momento di distrazione della signora, la truffatrice le ha sottratto dall’armadio della camera oro e gioielli. Ad accorgersi del raggiro, qualche ora dopo, uno dei figli dell’anziana, che al racconto della madre sul contatto con quella donna che diceva di sostituire la sua dottoressa di base, si è subito insospettito. Ed è andato in camera a controllare il luogo dove la donna teneva nascosto l’oro, facendo l’amara scoperta. La truffa è stata denunciata ai carabinieri.