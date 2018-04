Finisce con lo scooter contro un'auto: ragazzo 19enne all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Serio incidente lungo strada Carloni dove in uno scontro tra un’auto e uno scooter è rimasto ferito il giovane conducente dello ciclomotore che ha dovuto essere ricoverato all’ospedale San Salvatore. L’incidente si è verificato intorno alle 8 per cause tuttora in corso di accertamento da parte della polizia municipale di Pesaro che è intervenuta sul luogo dello schianto con una pattuglia per la ricostruzione della dinamica.Lo scooterista, un ragazzo di 19 anni residente a Fano, stava transitando lungo strada Carloni proveniente da Muraglia e diretto verso Pantano. Dalla direzione opposta, proveniente da via Giorgi, stava invece transitando una Fiat Punto condotta da una signora pesarese di 46 anni. L’utilitaria all’altezza degli orti per gli anziani ha fatto manovra per svoltare e dirigersi verso lo spazio sterrato che funge da piazzale mentre stava arrivando lo scooter. I due mezzi, auto e scooter, si sono urtati e il giovane scooterista è finito a terra riportando traumi e fratture agli arti inferiori. Sono stati chiamati i soccorsi e sul posto è intervenuta poco dopo un’ambulanza che ha provveduto a soccorrere il giovane e a trasportarlo al vicino pronto soccorso dell’ospedale Marche Nord.