Finge di urtarla ma le ruba dalla borsa il portafoglio con dentro ben 1.500 euro

PESARO - Le ha rubato il portafoglio che conteneva ben 1.500 euro in contanti, somma necessaria per dei versamenti. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri in centro, nella zona della Profumeria Cap. A essere derubata una donna che molto probabilmente era seguita e quindi l’autrice del borseggio, un’altra donna, forse una nomade, sapeva bene che cosa contenessero borsa e portafoglio. Il furto è avvenuto molto rapidamente e per portarlo a segno la ladra ha impiegato il trucco di finire addosso alla vittima per una sbadataggine. L’ha urtata, ma la distrazione era tutta una finta, perchè nel frattempo ne ha approfittato per agire in velocità e sottrarre in tutta fretta il contenuto della borsa che le interessava. Ovvero il portafoglio con una considerevole somma in contanti.