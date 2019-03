Si finge parente di un ospite e ruba le borse alla casa di riposo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Furto alla casa di riposo Padre Damiani. E’ successo nel primo pomeriggio di ieri. Un uomo - italiano e di mezz’età - fingendosi parente di una anziana ospite della struttura in pochi minuti è riuscito ad aggirarsi per le stanze derubando i pensionati che vivono all’interno e i parenti che erano in visita. Il ladro è riuscito a impossessarsi delle borse lasciate nelle camere degli ospiti frugandovi all’interno alla ricerca di soldi. Quando i derubati si sono accorti l’uomo si era già allontanato. Le indagini sono affidate alla polizia che sta visionando le immagini del circuito di sorveglianza per cercare di risalire all’identità del malvivente.