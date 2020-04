Sequestro milionario al boss della Camora: scattano i sigilli anche a Pesaro

PESARO - Sequestro milionario al personaggio di spicco della camorra, molto attivo nella Rivera romagnola ma anche in provincia di Pesaro e Urbino. Dove infatti sono stati apposti i sigilli a diverse proprietà

LEGGI ANCHE:

Incinta di due gemelli, la suocera è positiva al Covid: «Ho paura di fare il tampone»

Coronavirus, nel giorno record dei tamponi quelli positivi sono "solo" 79. Totale nelle Marche a 5.582

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, in esecuzione ad una misura di prevenzione patrimoniale disposta dal Tribunale di Rimini, hanno sequestrato - tra le province di Rimini, Pesaro e Napoli – immobili, quote societarie e rapporti di conto corrente per un valore complessivo di oltre 1 milione di euro.

I beni sottoposti a vincolo sono risultati nella disponibilità di D.F., classe ’60, nato a Giugliano in Campania (NA), soggetto socialmente pericoloso e considerato una figura rilevante nell’ambito del panorama criminale delle zone della Riviera Romagnola e, in particolare, delle province di Pesaro e Rimini, con precedenti per bancarotta fraudolenta, estorsione, usura, trasferimento fraudolento di valori e reati fiscali.

Gli accertamenti compiuti dai finanzieri hanno, in primo luogo, consentito di riscontrare la pericolosità sociale del proposto attraverso la ricostruzione del suo curriculum criminale e della sua contiguità con ambienti della criminalità organizzata campana ed in particolare con il clan “Mallardo”, anche sulla base delle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia.

Le investigazioni patrimoniali hanno, poi, permesso di accertare un rapporto di particolare “sproporzione” tra i redditi dichiarati dallo stesso e dal suo nucleo familiare e il patrimonio immobiliare e mobiliare riconducibile alla sua effettiva disponibilità che, di conseguenza, è stato sottoposto a sequestro in quanto ritenuto acquisito con proventi frutto di attività illecite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA