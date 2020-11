Vestiti contraffatti con griffe e marchi di serie tv: maxi sequestro tra le bancarelle

PESARO - Maxi sequestro della Finanza tra le bancarelle del mercato del San Decenzio: si tratta di circa 700 capi contraffatti di note marche o legati a serie tv e videogiochi: Chanel, Moschino, Tik Tok, Cristiano, Me contro Te, Casa di Carta, Minecraft, Fortnite.

I Finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Pesaro hanno sequestrato 700 capi di abbigliamento contraffatti, riconducibili a note case di moda, serie tv, videogames, programmi youtube per teenagers e bambini, per un valore di mercato pari a circa 14.000 euro. Nei giorni scorsi, presso la zona di San Decenzio a Pesaro, ove si svolge ogni settimana il mercato cittadino, le Fiamme Gialle, impegnate in un servizio di controllo del territorio, mirato alla prevenzione e contrasto degli illeciti nei prioritari settori di polizia economico-finanziaria del Corpo, notavano e sottoponevano ad ispezione un ambulante intento a vendere prodotti recanti segni distintivi e marchi contraffatti.

La persona fermata risultava già gravata da pregiudizi di polizia nello specifico settore d’intervento, per cui le operazioni ispettive si estendevano anche all’abitazione privata, dove veniva rinvenuta analoga merce in deposito. Al termine delle operazioni venivano così sottoposti a sequestro circa 700 capi di abbigliamento ed accessori, costituiti prevalentemente da maglie e felpe di note case moda, quali Chanel, Moschino, nonché riportanti noti loghi di articoli destinati ai teenagers e bambini, quali Tik Tok, Cristiano, Me contro Te, Casa di Carta, Minecraft, Fortnite. Il valore complessivo di mercato della merce è stimato in circa 14.000 euro.

