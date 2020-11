Frode fiscale a cinque zeri: sequestrata una villetta all'imprenditore già detenuto

PESARO - Frode fiscale da 120mila euro con indebite compensazioni di imposte: la Finanza di Pesaro sequestra una villetta ad un imprenditore.

Nell’ambito del monitoraggio operato dalla Guardia di Finanza, nella costante lotta ai fenomeni fraudolenti e, in particolare, alle indebite compensazioni delle imposte, le Fiamme Gialle pesaresi hanno eseguito il sequestro preventivo di beni immobili per circa 120 mila euro, nei confronti del rappresentante legale di una società operante nel milanese. La costante attività ha permesso di scoprire un caso particolare in cui una società a responsabilità limitata, con sede e operante nella provincia milanese, ha indebitamente compensato crediti IVA, commettendo la violazione di indebita compensazione nel territorio pesarese. Il contribuente lombardo si è avvalso di uno studio pesarese, estraneo ai fatti, per la trasmissione dei citati modelli F24 e utilizzare in compensazione crediti inesistenti di 3 società (sempre lombarde), nell’arco dell’anno 2017. I militari del Nucleo PEF, lavorando in stretta sinergia con la locale Procura della Repubblica - verificata la mancata esistenza di procedure conciliative, deflattive e di ravvedimento operoso con gli Uffici finanziari competenti - hanno eseguito le indagini patrimoniali nei confronti dell’imprenditore e della sua società, volte a individuare beni e liquidità in grado di ristorare il debito tributario. Il citato imprenditore è inoltre risultato essere solito a questa tipologia di reati in quanto già gravato da numerosi precedenti di polizia per frode fiscale, estorsione, riciclaggio e attualmente detenuto a seguito di emissione di misura cautelare personale da parte dell’Autorità Giudiziaria meneghina.

