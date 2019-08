Filo da pesca teso come una trappola sulla pista ciclabile: ragazzino cade

di Thomas Delbianco

PESARO - Un filo da pesca che taglia la ciclabile in più punti e a diverse altezze, girato sui pali della luce e fissato a terra con dei picchetti. Un gesto sconsiderato di puro vandalismo, che poteva costare caro ad un ragazzino in bicicletta e a due pesaresi sui pattini che martedì sera si sono trovati a passare lungo l'itinerario ciclo-pedonale che si snoda all'interno del campus scolastico delle Cinque Torri.Erano circa le undici di sera. Il primo ad avere una brutta sorpresa con quel filo trasparente, impossibile da vedere a occhio nudo, ancor di più di notte, è stato un ragazzino in bicicletta, che è caduto a terra, a causa dello spago che si è impigliato nella ruota all'altezza del freno. Ieri poi il padre del giovane si è recato dalle forze dell'ordine per denunciare l'accaduto.