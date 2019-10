Film hard con Valentina Nappi girato in città usando un cellulare

di Gianluca Murgia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO Da wepesaro a weporn è un attimo. Il copyright ironico è di un consigliere comunale e il riferimento è al filmino hard girato a Pesaro, con uno smartphone, dalla pornostar Valentina Nappi. Il fotogramma rivelatore, di quello che all’apparenza sembrava un video privato, è stato rilanciato dal sito locale “Primocomunicazione”: in un casto fermo immagine della pellicola a luci rosse si riconosceva, sullo sfondo, la Palla di Pomodoro. Risultato? Battute facili, moralisti all’attacco ma anche molti pesaresi rimasti come Homer Simpson quando fantastica a bocca aperta: «E le scene hot dove le avrà girate? In quale casa? In che quartiere? Magari con qualche pesarese...».Quello che i pesaresi non sanno è che in realtà hanno “abboccato” a un finto filmino amatoriale che, con la supervisione del regista pesarese Patrizio Agabiti, è stato invece prodotto dalla riminese Pinko, società di entertainment per adulti, diretta da un altro pesarese. Insomma, un trailer studiato ad hoc per lanciare un nuovo sito internet dal nome evocativo, Frame Leaks, dedicato a chi ama il genere “videotape privato”.