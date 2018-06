Filippo Magnini e la sorella â€‹Laura partono con "Pechino Express"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Chissà se avrà fatto uno dei suoi sogni premonitori anche per immaginare la nuova sfida televisiva che la vedrà impegnata con il “fratellino” Filippo questa estate in… Africa. Laura Magnini, dopo la partecipazione a Masterchef, accompagnerà il due volte campione del mondo nei 100 stile liberi Re Magno anche nella nuova edizione di Pechino Express, il reality formato avventura in onda da settembre su Rai Due. Un impegno che Super Pippo ha accolto con vivo piacere, lui ama vincere sempre e non si tira mai indietro di fronte a una gara.Ormai è un volto conosciuto dal grande pubblico e il sodalizio con Laura è consolidato. I due sono legatissimi e la fidanzata di Filippo, Giorgia Palmas, attenderà paziente l’amato. La prima tappa del viaggio è Tangeri, in Marocco, e si proseguirà in Tanzania e nella Repubblica Sudafricana. Posti esotici meravigliosi ma non privi di problemi. Le otto coppie del cast sono così composte e suddivice: i mattutini (Adriana Volpe e Marcello Cirillo), madre e figlio (Eleonora Brigliadori, in arte Aaron Nöel, e Gabriele Gilbo), i Promessi Sposi (Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale), fratello e sorella (appunto Filippo e Laura Magnini), le mannequin (Linda Morselli e Rachele Fogar), i poeti (Mirko Frezza e Tommy Kuti), i Surfisti (Andrea Montovoli e Francisco Porcella) e infine i Ridanciani (Tommaso Zorzi e Paola Caruso).Si registrerà quest’estate nelle prossime settimane e il conduttore sarà ancora Costantino Della Gherardesca. L’ex nuotatore d’altra parte non è nuovo a cimentarsi in format di sopravvivenza ed estremi dato che è stato anche tra i protagonisti dell’Isola dei Famosi, anche se come inviato. Questa volta invece, con Pechino Express finirà dall’altra parte della barricata. Intanto continua a dedicare post d’amore su Instagram alla sua bella fidanzata: «Lontani ma vicini, bye bye amore», il romantico arrivederci.