Figlio rapito dalla madre in Messico: le Iene in aiuto di Luigi Mengucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Una iena in aiuto di Luigi Mengucci. Pablo Trincia, giornalista della trasmissione televisiva di Italia 1, uno degli inviati di punta specializzati in servizi internazionali, due volte vincitore del “Premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi”, ha contattato il padre pesarese a cui la moglie, 19 mesi fa, con l’inganno, ha sottratto il figlio nascondendolo in Messico. Madre e figlio, di appena 5 anni, nato e cresciuto a Pesaro, italianissimo, sono tuttora latitanti.L’Interpol e la polizia messicana, dopo il rimpatrio immediato disposto lo scorso aprile dal Tribunale di Tlanepantla de Baz, Stato del Messico, li stanno cercando senza esito da circa due mesi. Pochi giorni fa lo staff di Pablo Trincia si è reso disponibile ad aiutare Mengucci nella fase del rimpatrio che, si spera, avvenga il prima possibile. «Noi continuiamo ad avere piena fiducia nelle autorità, Interpol compresa - spiega Mengucci - . A breve, comunque, avrò un appuntamento con l’ambasciatore messicano a Roma, per poter parlare fisicamente con lui e per cercare di smuovere queste ricerche che, attualmente, vivono una fase di stallo».