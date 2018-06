Il figlio prova a svegliarla ma mamma Claudia è morta nel sonno a soli 39 anni

di Luigi Benelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Un bimbo di 4 anni corre nel lettone di babbo e mamma per svegliarli. La madre non accenna a reazioni. Non si muove, non reagisce. Il bimbo sveglia il padre e chiede di smuovere la mamma. Ma quel sonno era troppo profondo. Non c’era modo di svegliarla. Il papà ha chiamato l’ambulanza immediatamente. Sono stati momenti terribili perché Claudia Salucci, 39 anni di Pesaro, era morta nel sonno. I medici hanno potuto solo constatare il decesso per arresto cardiaco. Ma nulla di più. Aveva avuto dei problemi di salute a Pasqua, ma sembrava tutto risolto.La sera prima, stando alle prime ricostruzioni, aveva avvertito un leggero malessere, ma niente di anomalo o di preoccupante. E invece nel sonno è morta, lasciando nella disperazione il marito Lorenzo e il figlioletto.