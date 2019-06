«Suo figlio ha l'assicurazione scaduta», truffatore sfila 600 euro alla nonnina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Ancora una persona debole raggirata, un’anziana truffata con una delle solite modalità messe in piedi da gente senza scrupoli. Un episodio avvenuto in via Bertani dove un paio di mesi fa era stato tentato un colpo simile. Alla stessa ora, verso il momento del pranzo. Una 88enne stava rientrando in casa quando è stata fermata da un uomo giovane, distinto, ben vestito. Credibile. «Signora suo figlio ha la polizza assicurativa scaduta, è senza copertura, sta rischiando molto. Sarebbe opportuno saldarla altrimenti potrebbe incorrere in grossi guai». L’anziana si è spaventata e ha invitato l’uomo a seguirla. Una volta in casa gli ha consegnato la bellezza di 600 euro in contanti. Il truffatore ha preso il malloppo ed è scappato. La donna ha aspettato l’arrivo del figlio per raccontargli tutto, ma l’uomo ha capito subito che si era trattato di un raggiro. Accortisi della truffa hanno chiamato i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze della donna e tracciato un identikit del malvivente.