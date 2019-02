«Sua figlia non è assicurata» e l'uomo sfila all'anziana 450 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cambiano le richieste, ma non la sostanza. Perché quando si parla di truffa ai danni dell’anziano, le storie che vengono raccontate dai manigoldi sono molteplici, ma tutte con lo stesso fine: spillare soldi. E così ieri intorno alle 13, una 84enne stava rientrando in casa in via Milite Ignoto quando è stata raggiunta da uno sconosciuto: un uomo distinto che le si è avvicinato trepidante. «Sua figlia rischia di finire nei guai, ha la polizza assicurativa scaduta, se non la rinnova immediatamente passerà guai con la giustizia». Di fronte a questa premessa la anziana è rimasta di stucco e ha subito chiesto come fare per rimediare, di fatto finendo nella rete del truffatore. Lui le ha chiesto dei soldi in contanti, 450 euro. Lei lo ha accontentato. Forse aveva con sé la pensione e l’uomo potrebbe averla seguita. Sta di fatto che si è preso i soldi e se ne è andato. La donna poco dopo ha chiamato la figlia preoccupata e ha chiesto conto della situazione. Ma qui ha scoperto tutto il raggiro che l’uomo aveva ordito contro di lei. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri.