Festa di laurea in terrazza sotto il sole: la polizia locale se ne accorge e fioccano le multe

PESARO - Una giornata di sole val bene la zona rossa e così sulla terrazza con vista mare si consuma la festa. Occasione speciale, L’alloro sul capo di un neo dottore-. E ieri sono ovviamente scattate le multe. Nel mirino una festa di laurea in terrazzino in un’abitazione della zona mare.

LEGGI ANCHE:

Ragazzini stangati per la partita di cricket. Multato anche un positivo al Covid sorpreso mentre passeggiava tranquillamente

Durante i controlli Covid di routine, la pattuglia della polizia locale si è accorta della presenza di diverse persone sul balcone di una abitazione, intente a festeggiare. Dal controllo è emerso che i giovani si erano ritrovati nell’abitazione di una loro compagna per festeggiare una laurea. In totale nell’abitazione c’erano 6 persone ed era palesemente in corso una festa. Sono scattate le sanzioni previste sia per la festa abusiva che per lo spostamento dei partecipanti i quali si erano portati verso l’abitazione dell’amica senza una giustificazione valida di lavoro, salute o necessità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA