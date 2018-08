Si ferisce alla testa sugli scogli: 19enne salvato con la moto d'acqua

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Pura a nella spiaggetta di Fiorenzuola dove un 19enne durante una nuotata, probabilmente troppo vicino alle scogliere, si è procurato una ferita alla testa.«Il giovane – racconta Paolo Bratti – assistente e responsabile Nemo – era in compagnia della ragazza, e dopo aver raggiunto la torretta del bagnino in spiaggia è stato soccorso e medicato. Il ragazzo non riusciva a risalire la strada per raggiungere Fiorenzuola. Per questo è stato necessario utilizzare la nostra moto d’acqua con barella e con tutta la strumentazione idonea al soccorso in mare. Abbiamo così trasportato il giovane sulla spiaggia di Gabicce, dove si è poi fatto aiutare da amici o familiari per raggiungere Fiorenzuola e riprendere l’auto».