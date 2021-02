Un fenicottero rosa è la star dell'antipasto di primavera, appello Cras: «Non disturbatelo»

PESARO - Da qualche giorno viene segnalata lungo il litorale la presenza di un fenicottero che, volando, si sposta tra Pesaro e Fano fermandosi sulla spiaggia. Vista la bellezza e la singolarità le foto del volatile sono diventate subito molto popolari e virali sui social tanto da spingere il Cras a lanciare un appello.

«Si tratta di un soggetto che si sposta probabilmente dalle Saline di Cervia verso Santa Margherita di Savoia e viceversa - scrive il Cras Marche - non è in difficoltà e non necessita di essere “recuperato”, ha solo bisogno di tranquillità e riposo. Sono animali estremamente delicati, soggetti a stress spesso provocato dalla presenza umana. Consigliamo caldamente di non avvicinarlo per fotografarlo (e tanto meno di cercare di toccarlo). Vivamente consigliamo a chi passeggia lungo il litorale, se accompagnati da cani, di tenere gli stessi legati al guinzaglio per non arrecare disturbo al fenicottero».

