Fendenti al collo, al ventre e alla nuca: Sabrina uccisa da almeno dieci coltellate

PESARO - Non due, ma una decina di coltellate. È quello che emerge dalle prime evidenze dell’esame autoptico condotto dal medico legale Adriano Tagliabracci sul corpo di Sabrina Malipiero, la 52enne uccisa nella sua abitazione in via Pantano. Un esame autoptico lungo, le cui conclusioni saranno rese note tra 60 giorni.Ma il quadro che emerge è che l’assassino ha raggiunto la vittima con più coltellate in più parti del corpo, sull’addome, dietro l’orecchio e al collo, probabilmente quelle mortali. Si parla di almeno dieci fendenti. Una colluttazione molto forte in cui la vittima presenterebbe anche ferite da difesa. Un attacco iniziato con pugni e ceffoni di violenza inaudita tanto da far saltare anche due denti alla donna. Colpi che l’hanno tramortita. Poi i fendenti con un coltello domestico abbandonato dal killer nella cucina. Non è stato l’unico esame di ieri, perché il medico legale ha visionato anche il corpo dell’accusato Zakaria Safri.