PESARO È stato recepito con molto interesse l’Open Day del Cantiere Rossini, organizzato ieri mattina in occasione nelle giornate del WorldBoatingDay, un emozionante evento mondiale alla scoperta del mondo del refit, un servizio richiestissimo nei cantieri navali, di cui il Cantiere Rossini è una vera eccellenza.

APPROFONDIMENTI IL RAGGIRO «Suo figlio è nei guai, deve darci l’oro». Da Napoli a Pesaro per derubare gli anziani, la truffa riesce ma vengono arrestati LO SCHIANTO Paura a Pesaro, incidente spettacolare in via Del Governatore: perde il controllo, sbatte sulle auto e si ribalta



Le grandi dimensioni



Un evento che ha permesso di riaprire i cancelli dei 15mila metri del Cantiere che dispone di una banchina di 180 metri con 12 ormeggi per yacht fino a 55 metri, così come il grande piazzale per la sosta degli yacht in refitting a terra, soffermandosi anche all’interno dei due magnifici capannoni per la verniciatura. È la seconda volta che il pubblico può accedere alla visita del Cantiere, dopo che il Fai lo ha inserito nelle Giornate di Primavera del 2023 riconoscendola come una struttura sostenibile e rispettosa dell’ambiente che sin dalla fase progettuale ha avuto proprio come focus il rispetto ambientale, con sistemi di riscaldamento e costruzioni con materiali sostenibili, controllo delle emissioni e degli scarichi in mare e dove il 100% dell’energia che viene consumata e fornita ai clienti per l’ormeggio, proviene da fonti rinnovabili.

Un progetto industriale che guarda al futuro: eco-friendly e davvero bello sotto il profilo estetico, che apre le porte di Pesaro al mondo (con imbarcazioni che provengono da tutta Europa, ma non solo) e si offre come luogo di cultura, anche per aver ospitato sia diverse manifestazioni e meeting che un’affascinante cena di gala del Rof.



Il Cantiere Rossini è anche in procinto di ospitare (il 20 luglio 2024) il concerto finale del grande progetto internazionale Seyo (Sistema Europe Youth Orchestra) 2024, con un’intera grande orchestra giovanile composta da 150 musicisti tra i 10 e i 18 anni, provenienti da tutta Europa, che suoneranno insieme per abbattere le barriere sociali e contrastare il cambiamento climatico.



Le visite guidate, a cura dello staff tecnico e dello stesso direttore Alfonso Postorino, hanno permesso di ripercorrere la storia della progettazione e della nascita del Cantiere: dal lavoro di bonifica iniziato ad ottobre 2017 ai primi lavori effettuati nella banchina (con le barche in acqua) effettuati già nell’ottobre 2018. «La nostra attività si svolge tendenzialmente dall’autunno alla primavera», spiega Postorino, «un periodo che attira, fuori stagione, staff, equipaggi tecnici e armatori da tutto il mondo che hanno modo, spesso, di soggiornare e visitare la città, dato che Pesaro è l’unico porto nell’Adriatico, che ha una banchina dedicata agli yacht in transito». Ma il fiore all’occhiello è la sostenibilità: «Teniamo molto a questo aspetto, tanto che sembra incredibile ai più, poter lavorare su una barca e potersi permettere di ospitare grandi eventi, anche culturali, nello stesso spazio, durante i mesi estivi.



Un luogo che incarna arte, natura e tecnologia, le parole chiave di Pesaro 2024: «l’esatta espressione del “fare” cultura», conclude Postorino. «L’attività di riparazione e costruzione navale è un’attività tradizionale per Pesaro, fa parte del Dna della città, e qui è declinata in chiave moderna, attraverso una struttura sostenibile e rispettosa dell’ambiente, di cui andiamo orgogliosi».