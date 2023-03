Aiudi e Morosi in finale a The Voice of Itay: il derby Pesaro Fano va in onda su Rai Uno

PESARO (E FANO ) - La rivaità scorre da sempre vivace sui 10 km scarsi di Statale Adriatica che separano Pesaro e Fano. Sfottò ed episodi anche sopra le righe costellano la storia delle città, ma questa volta il teatro non è uno stadio ma uno studio televisio, quello di "The Voice of Italy" su RaiUno. Dove stasera va in scena la finalissima di "The voice of Italy Senior" riservato alle più belle voci over 60. E tra i dodici finalisti ci sono anche Mario Aiudi (Pesaro) nel team Ricchi e Poveri e Claudio Morosi (Fano) nel team Gigi D'alessio. I due sono diventati amici, ma, e non potrebbe essere altrimenti, nelle rispettive città si staanno scatenando le tifoserie. Anche perchè la vittoria sarà stabilita dal televoto.

Il sindaco Ricci: "Vinci per la Capitale della Cultura"

Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci è sceso in campo: Forza Mario!! [🎶] [😍] Questa sera in finale a The Voice of Italy con tutta la forza della tua voce e della tua musica!! Tutta Pesaro 2024 - Capitale italiana della cultura incollata alla Tv per sostenere il tuo grande talento!