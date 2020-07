Pesaro, scontro tra moto, gravi i due centauri: chiusa la Statale per fare atterrare l'eliambulanza

PESARO - Grave incidente intorno all'ora di pranzo a Fosso Sejore, lungo la Statale 16 Adriatica tra Pesaro e Fano.

Per cause ancora al vaglio dei vigili urbani di Fano, si sarebbero scontrati una motoclicletta ed uno scooter. Gravi le conseguenze per i centauri, un pesarese ed un fanese: entrambi sono stati portati all'ospedale regionale di Torrette con l'eliambulanza. Proprio per far atterrare l'elicottero è stata chiusa la Statale 16, con la creazione di lunghe file sulla "strada del mare".

