Il carro di Carnevale dedicato a Rossini da Fano a Pesaro via mare

PESARO – Grande curiosità per l’arrivo a a Pesaro del carro allegorico “La calunnia è un venticello”, dedicato a Gioachino Rossini e realizzato dall’Associazione Carristi Fanesi per il Carnevale della Città della Fortuna.Il carro è stato caricato dalla banchina del porto di Fano sul motopontone ieri mattina ed oggi è sbarcato a Pesaro, al molo lungo Calata Caio Duilio. Tanti i ragazzi delle scolaresche che hanno assistito con curiosità ed entusiasmo al trasbordo.Domenica 11 marzo, condizioni meteo permettendo, il carro allegorico sfilerà a partire dalle ore 11, dal porto a piazzale della Libertà, sua destinazione finale. Alla sfilata è prevista la partecipazione anche del carro allegorico dedicato a Rossini realizzato dalla Carnevalesca di Villa Fastiggi. La sfilata terminerà in viale della Repubblica e il carroallegorico sarà esposto in piazzale della Libertà fino a mercoledì 21 marzo.La realizzazione dell’evento è stata resa possibile grazie all’impegno e al sostegno del Cantiere Rossini e dell’agenzia marittima Marine Shore Assistance srl, partener ufficiale del cantiere, che hanno provveduto al reperimento del motopontone e alle operazioni di imbarco e sbarco del carro allegorico nei porti di Fano e Pesaro.Il carro denominato “La calunnia è un venticello” realizzato secondo il progetto artistico del maestro Pierluigi Piccinetti è costituito da una figura principale che riproduce la figura di Rossini, che raggiunge un’altezza di circa 13 metri, attorno alla quale sono collocate altre figure più piccole realizzate in vetroresina e polistirolo. Sul pianale frontale è stato ricostruito il proscenio del Teatro “ToreIIi" dal quale esce la figura di Rossini da piccolo che suona la viola, seduta sul pianale si trova la bambina con il cuore in mano di cui si era invaghito il compositore. In alto, nel retro del carro, è posizionata la riproduzione della palla di Pomodoro. Sulla parete retrostante del carro è riprodotta la cattedrale di Reims. Il carro è lungo 11 metri, largo 7 metri e pesa circa 150 quintali.