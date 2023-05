Temporali senza tregua, esonda il Genica: Pesaro sott'acqua. Danni e allagamenti anche a Fano. Prorogata l'allerta arancione al 17 maggio

PESARO - L'annunciata ondata di maltempo è arrivata e sta colpendo violentemente la provincia di Pesaro e Urbino, a pochi giorni dai temporali con grandine che hanno falcidiato città e campagna. Al momento la situazione peggiore è segnalata nel capoluogo, in particolare nel quartiere di Madonna di Loreto, finito sott'acqua per l'esondazione del torrente Genica.

Nuova allerta arancione

Alle ore 14, nonostante una timida diffusa schiarita, è arrivata la comunicazione ufficiale della proroga dell'allerta arancione (per criticità idraulica e idrogeologica) per tutto il centro nord delle Marche (dalla costa all'entroterra) fino alle mezzanote di domani 17 maggio 2023.

A Pesaro sono segnalati allagamenti in zona Torraccia e Borgo Santa Maria, mentre nel Fanese è soprattuto Marotta Nord ad avere problemi con diverse via allagate. Apprensione per i livelli dei fiumi Metauro e Foglia, ma anche dei torrenti Genica e Arzilla, segnalati in forte aumento di portata. Allagamenti nella zona industriale alle porte di Pesaro.

Pesaro, esonda il Genica

Il sindaco Matteo Ricci segnala i disagi su Facebook: «Chiuse al traffico per allagamento Strada di Fontesecco, nel tratto che va da via In Sala a via Lago Maggiore e sottopasso di via Rossi. Strada dell'Acquabona e strada Ponte Valle per frana, e Strada Roncaglia. Si invita a mantenere la massima attenzione e a fare spostamenti soltanto se davvero necessario». Intanto sono stati segnalati black out in città, nella zona di Pantanoo e di Celletta. Il Genica è esondato nella zona di Madonna di Loreto, gran parte del quartiere è allagato. Tanti i sottopassi chiusi in città, siamo all'emergenza totale.

Fano

Per tutta la notte il personale del Coc ha monitorato i torrenti, specie Rio Crinaccio, l’Arzilla e il fiume Metauro, le cui piene sono state contenute all’interno degli argini.

Allertati tutti i cantieri in lavorazione perché adottino le opportune condizioni di sicurezza. Una frana si è verificata a Roncosambaccio. I vigili del Fuoco sono intervenuti per liberare le strade da rami caduti a Cartoceto e Piagge. Impegnate anche le ditte contrattualizzate dal Comune per liberare le strade in campagna. Nel corso della mattinata tutto si è fatto più difficile. Ora allagato il sottopasso del Lido. Allagata anche la statale Adriatica a Ponte Sasso. Il mare aggredisce la spiaggia

SITUAZIONE FANO ORE 14

Si è allentata la morsa del maltempo su Fano. Riaperto il sottopasso del Lido, si è risolto l'allagamento della statale Adriatica a Ponte Sasso. Permane un ingombro d'acqua con restringimento della carreggiata a Torrette, dove la polizia locale regola la circolazione a senso unico alternato. Ripristinata la circolazione regolare sulla Flaminia tra Lucrezia e Carrara, nel tratto che stamattina si era trasformato in un torrente di acqua e fango. Ma le previsioni meteo annunciano nuove precipitazioni nel pomeriggio.