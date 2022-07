Pesaro, schianto tra auto e camion in A14: disagi e code sull'autostrada

PESARO - Incidente sull'autostrada A14 tra Pesaro e Fano: nessun ferito grave ma si forma una coda anche di un chilometro. I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina lungo l’autostrada A14, pochi chilometri dopo il casello di Pesaro in direzione sud, per un incidente stradale che ha coinvolto un camion e un’auto. Non si segnalano feriti gravi. La squadra sul posto ha messo in sicurezza l’auto coinvolta. L’autostrada è rimasta chiusa al traffico per circa mezz’ora poi riaperta su due corsie. Sul posto il 118 e Polizia Autostradale.