PESARO - Si sente un pesarese con lo spirito fanese: una condizione strana, ma inevitabile per Maurizio Sebastiani, nato a Fano, ma che vive a Pesaro da quando si è laureato in medicina. La sua mamma era insegnante ed è stata una donna all’avanguardia: «nei primi mesi di vita, mi portava, in corriera, con lei nella scuola di Cerasa: ci penso sempre quando si parla di emancipazione femminile. Certo erano anni diversi, non c’erano gli asili nido e lei doveva lavorare. E anche i mezzi di trasporto non erano quelli di oggi. La mattina mi portava con lei, mi lasciava alle bidelle e usciva ogni tanto per allattarmi.

Ho portato anche mio figlio a vedere quella scuola. La mia mamma ha insegnato per tantissimi anni anche a Fano e facevano a botte per iscrivere i figli da lei (sorride)». Ed è proprio dalla sua mamma che ha preso «l’amore per la cultura, per le cose belle. Quando, anni dopo, giravo in macchina con lei, mi faceva scuola: mi raccontava di Michelangelo, di Raffaello, dei paesaggi. Per questo all’asilo non ci sono voluto andare. Tre giorni ho resistito all’asilo Gallizzi di Fano».

La mascotte

Da piccolo Maurizio non ha avuto modo di socializzare con i suoi coetanei: «Abitavo sopra la stazione di Fano e non c’erano molti bambini in quella zona. Andare verso il centro era pericoloso, per cui i miei giochi preferiti erano i treni, quelli veri. Andavo spesso nella zona dove sostavano i merci e da lì vedevo tutto il panorama di Fano e la vita della stazione, di cui, ormai, ero la mascotte. Qualche volta mi hanno portato nel locomotore e, quando ero un po’ più grande, negli uffici, mi facevano “chiamare” le stazioni dall’altoparlante: Serrungarina, Ponte degli alberi… sapevo tutti i nomi delle stazioni fino a Urbino».

Ma Maurizio era anche un tantino discolo e un giorno ne ha combinata una un po’ più grossa delle altre: «Mangio tutto il pesce tranne i bombolini. Siccome sotto il terrazzo nostro c’era un bar che li cucinava in quantità industriali, arrivava sempre un odore fortissimo. Così una volta gli ho buttato un secchio d’acqua dal camino. Ancora mi ricordo quante me ne ha date mio padre…». Alla stazione ha abitato fino ai 14 anni, ha iniziato a frequentare la parrocchia di San Leonardo quando si è trasferito vicino all’ospedale. «Alla radio davano le musiche americane, la domenica pomeriggio andavo a vedere i film e finalmente potevo giocare a pallone con gli amici, vicino al Foro Boario». Era molto bravo a scuola, a parte la matematica: riusciva a conquistare i professori con i suoi temi. «Non avevo timore di raccontare le mie opinioni, le mie emozioni. A scrivere bene mi aveva insegnato la mamma. Conquistai anche una terribile prof di italiano e latino al liceo classico Nolfi, che rimase stupita del mio tema di quinta ginnasio».

Da ragazzo ha continuato a frequentare la parrocchia: «Don Achille era il nostro parroco che si è chiesto per molto tempo cosa aveva fatto di sbagliato: tutti quelli del nostro gruppo sono diventati comunisti. Ho ancora una chat con quei ragazzi della parrocchia, la chat dei Gufi in omaggio al quartetto musicale di comici di allora». Ama i Beatles più dei Rolling Stones e il libro, il primo libro, che lo colpì di più rimane “Il buio oltre la siepe”. Ma un’altra avventura vissuta da Maurizio segnò un momento storico, la raccolta degli stracci, nell’estate del 1967

Don Achille e don Paolo

«Don Paolo Tonucci, missionario in Brasile, organizzò un’iniziativa che travalicava i confini del mondo cattolico istituzionale per coinvolgere tutto il mondo giovanile, la raccolta degli stracci. Erano i tempi della comunità di Emmaus dell’Abbè Pierre. Tantissimi ragazzi si diedero alla raccolta di vestiti e coperte. Svuotammo scantinati, ripostigli, garage. Vennero ad aiutarci anche giovani da altre zone: nacquero amicizie, amori. Si lavorava tutti insieme, eravamo quella nuova generazione desiderosa di fare qualcosa che ci rendesse migliori, ma che non è stata poi capace di lasciare ai giovani che sono venuti dopo, un mondo migliore». Fu il preludio del ’68 «che io vissi a Bologna, ma un po’ in disparte, perché volevo studiare. Il mio scopo era laurearmi in fretta e raggiungere la piena indipendenza economica, non potevo disperdermi». Medicina fu scelta per poter aiutare gli altri: «senza retorica, a modo mio. Sono un generoso, ma nella professione ti rendi conto che la parte romantica non sempre riesce ad equilibrare il tutto».