Fanno il pieno di cozze davanti al lungomare: multati due subacquei

PESARO -“Andare a fare le cozze”, cioè pescare i mitili per poi cucinarli a casa, fa parte della cultura pesarese, ma due subacquei finiscono nei guai per aver decisamente esagerato.I due sono stati sorpresi dagli uomini della Capitaneria alle scogliere di viale Trieste. Sequestrato il bottino, pari a kg.25 di cozze ben oltre il limite di kg.5 consentito a pescatore sportivo, bottino questo che probabilmente sarebbe stato immesso sul mercato, privo di ogni tracciabilità e senza preventivo controllo sanitario. Monitorata anche la situazione della pesca sportiva in zone non autorizzate del porto culminata anch’essa in diversi casi con le relative sanzioni amministrative