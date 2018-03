Famiglia intossicata dai fumi della stufa: c'è anche un bambino di 9 mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Tragedia sfiorata a Villa Fastiggi, dove un’intera famiglia è finita in camera iperbarica dopo essere rimasta intossicata dalle esalazioni di una stufa a legna. L’allarme è scattato questa notte intorno alle 3: immediato il soccorso da parte dei vigili del fuoco e operatori del 118 per le sei persone intossicate dall’ossido di carbonio. Si tratta di una famiglia straniera composta ma madre, padre e 4 figli con età compresa tra 9 mesi e 17 anni. Sono tutti in cmera iperbarica.