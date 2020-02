PESARO - Tre ragazzi tra i 19 ed in 20 anni, tifosi della Vis Pesaro sono stati portati in questura per l'aggressione alla famiglia di tifosi della Fortitudo a cui è stata rapinata una sciarpa nel weekend della Final Eight: nel corso dell'aggressione un 40enne è stato anche colpito con un calcio.

