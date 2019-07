Falso incidente o specchietto: truffatori scatenati vanno a caccia di vittime

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Sono truffe che si ripetono tutto l’anno ma d’estate subiscono un incremento. Sono i raggiri che hanno gli anziani nel mirino e che in questi giorni pare che si stiano intensificando almeno in base alle segnalazioni che stanno raggiungendo le forze dell’ordine. Al momento comunque pare che siano soprattutto dei tentativi che grazie al tam tam e alla maggiore diffusione delle notizie vengono sventati dalle stesse vittime. Domenica era stata segnalata un’utilitaria nella zona del mare il cui conducente era intento ad applicare la classica truffa dello specchietto. Nella giornata di ieri invece sono giunte più segnalazioni da parte di anziani finite nel mirino di anonimi telefonisti che chiedevano del denaro per aiutare la figlia o il figlio della potenziale vittima coinvolto in un incidente. Naturalmente nulla di vero.