PESARO I pendolari delle truffe. Una donna con disabilità viene alleggerita di 2000 euro. La polizia intercetta due malviventi e un’anziana ne mette in fuga un altro. Sono giorni caldi perché solo cinque giorni fa c’era stato un arresto. Ma i delinquenti non si fermano mai e ieri mattina la Squadra Mobile ha proceduto all’accompagnamento in Questura di due persone, un uomo e una donna entrambi 23enni, provenienti da Napoli, con precedenti penali.



Cosa è successo

I due erano stati visti a bordo di un’automobile a noleggio, un elemento ricorrente per i pendolari delle truffe. Subito fermati, non hanno dato motivazione della loro presenza. Visti i documenti è emerso che la donna era stata arrestata lo scorso dicembre per una truffa agli anziani. Entrambi sono stati muniti di foglio di via dal Comune di Pesaro per la durata di 1 anno. L’uomo è stato segnalato, con ritiro della patente di guida, perché durante il controllo deteneva un quantitativo di sostanza stupefacente. L’attività preventiva e di informazione alla cittadinanza, sul problema, inizia a dare i suoi frutti, anche se con risultati diversi. Nella serata di lunedì, intorno alle 17 e 45 in un’abitazione di Sant’Andrea in Villis una signora di 87 anni ha ricevuto la telefonata da una voce maschile.

Questi, presentatosi come carabiniere, le ha parlato di un incidente in cui sarebbe stato coinvolto il figlio e di una donna trasportata in ospedale in gravi condizioni, aggiungendo che servivano soldi oppure oro per evitare che lo stesso finisse in carcere. A tale richiesta la anziana gli ha riferito che al momento non era in possesso di soldi contanti ma solo di oro. Il sedicente carabiniere le ha chiesto di mettere tutto l’oro in un sacchetto e che sarebbe andato a ritirarlo prima possibile. Durante tutta la procedura per raccogliere i monili, la chiamata non è mai stata interrotta, così che la anziana non facesse accertamenti sulle reali condizioni del figlio. Alle 18 si è presentato alla porta della signora un ragazzo che ha detto di far parte dell’Arma dei carabinieri, ma la anziana, prima di consegnare il sacchetto, alla domanda di dove fosse l’auto di servizio e se le venisse mostrato il tesserino, nonchè insospettita dalla giovane età del soggetto, ha iniziato a urlare mettendolo in fuga. Ben altro esito purtroppo ha avuto un altro caso avvenuto ai danni di una donna 50 enne, con disabilità, residente nel centro di Pesaro, la quale contattata da sedicenti operatori della sua banca, la invitavano a trasferire i suoi soldi dal conto corrente bancario alla carta prepagata dello stesso ente, a seguito di segnalazioni di frode pervenute a suo carico. La donna, spaventata da tale avviso, ha consentito a tale invito accreditando la somma di quasi 2000 euro nella carta prepagata, mediante bonifico.

Nel dettaglio

A questo punto la donna ha chiamato la sua banca ma l’operatore, nel confermare l’avvenuto prelievo di denaro, constatava la truffa dichiarando che la banca non aveva chiesto nessun tipo di operazione e che quindi aveva subito una truffa. L’operato della Polizia di Stato conferma ancora una volta la drammatica attualità del fenomeno delle truffe agli anziani che, solo per la Questura di Pesaro e Urbino nell’ultimo periodo ha già portato all’arresto in flagranza di 5 persone e alla denuncia in stato di libertà di ulteriori 4 persone e a 2 fogli di via. Massima allerta.