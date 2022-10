Pesaro, falsi green pass: sospeso un giovane dentista coinvolto nell'indagine

PESARO- E' stato sospeso, in attesa di ulteriori sviluppi, dall'Ordine dei medici di Pesaro e Urbino un giovane dentista coinvolto all'interno dell'indagine su falsi green pass acquistati condotta dalla Procura di Rimini.

L'accusa

Nel caso specifico, al dentista, verrebbe contestato l'aver "acquistato" tre certificazioni versando in totale quasi 700 euro fingendo, quindi, di essersi vaccinato. Insieme a lui sono indagate per concorso in corruzione almeno altre dieci persone residenti in provincia di Pesaro e Urbino.