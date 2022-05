Falsi clown chiedevano soldi per bimbi malati: denunciati dagli agenti della volante

PESARO - Si fingevano clown di associazioni benefiche che prestano servizio in ospedale, ma in realtà erano dei truffatori. Nel tardo pomeriggio di venerdì la volante della Questura di Pesaro ha effettuato un controllo in via Gagarin. Qui gli agenti hanno notato una Fiat Punto blu che alla vista delle divise ha iniziato a effettuare manovre repentine pur di non farsi controllare.

I poliziotti però è riuscita a bloccarla. All’interno due napoletani sulla quarantina gravati di numerosi precedenti per truffa e false attestazioni. Dalla perquisizione più approfondita in auto sono emerse numerose pettorine di una fantomatica onlus per aiutare bambini malati. Non solo, C’erano anche diversi blocchetti per staccare false ricevute in corrispondenza di donazioni. Gli agenti hanno quindi accertato che l’onlus era inesistente e che i due non prestavano affatto servizio negli ospedali per rallegrare i bambini. Le verifiche hanno portato a scoprire che le ricevute venivano staccate in corrispondenza delle uscite di supermercati e centri commerciali dove i due chiedevano denaro e donazioni.

Una questua che veniva richiesta anche all’esterno di ospedali. Uno dei due aveva anche diversi fogli di via e di divieto di ingresso da alcune città dove era già stato scoperto per truffe analoghe. I due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Pesaro per esercizio abusivo di questa attività e per falso documentale rispetto alle fatture fittizie emesse. Grazie al lavoro delle volanti i due non sono riusciti a mettere in atto il loro cinico piano, quello di far leva sui sentimenti delle persone verso i bambini malati. Il tutto per spillare soldi con il raggiro.

