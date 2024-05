PESARO E' il primo vero confronto tra i tre candidato a sindaco di Pesaro. Appuntamento domani alle ore 21, presso l’Hotel Flaminio dove, l’Azione Cattolica organizza un incontro pubblico.



Il format

«Ai quattro ospiti saranno sottoposte una serie di domande che - scrive la presidenza dell’Azione cattolica diocesana - nella nostra intenzione, dovrebbero aiutare l’elettore a capire le opinioni, le intenzioni e i programmi dei candidati, rendendo evidenti le diversità tra le varie posizioni e le priorità con cui ciascuno ha disegnato il proprio progetto di governo della città». Ogni candidato avrà a disposizione lo stesso tempo per rispondere alle sollecitazioni messe sul tavolo da Raffaele Vitali, giornalista, scrittore, direttore de La Provincia di Fermo.com, che modererà tempi e modi della serata. «Le domande - prosegue l’Ac - saranno scelte facendo una sintesi delle istanze intercettate dai vari mondi che compongono la nostra realtà cittadina, con un’attenzione particolare a quelle che vengono dai più deboli: sono quelle istanze che, quando non trascurate, aiutano a sconfiggere quella “cultura dello scarto” sul cui abbandono insiste tanto Papa Francesco.

Avere sul palco Andrea Biancani, Marco Lanzi, Fabrizio Oliva e Pia Perricci (in rigoroso ordine alfabetico) che raccontano, ognuno secondo la propria visione, come intendano affrontare le molteplici questioni proposte, ci sembra un buon modo per aiutare la formazione di quella opinione pubblica consapevole che è fondamentale per una reale partecipazione democratica e per un esercizio, il più pieno possibile, di quella sovranità che l’articolo 1 della nostra Costituzione consegna a noi cittadini.

Il tema della partecipazione di tutti alla costruzione della casa comune è particolarmente caro all’Azione Cattolica, che, recentemente, a conclusione dell’ultimo triennio, ha democraticamente rinnovato i responsabili parrocchiali, i consigli diocesani e regionali e ha appena celebrato la sua XVIII assemblea nazionale. Questo è ciò che ci muove nel realizzare e proporre a tutta la città un incontro come questo. Ringraziamo già da adesso tutti coloro che lo hanno reso possibile; in particolare ringraziamo i candidati sindaci, ché si sono resi subito disponibili a partecipare, accettando anche di abbandonare la “comfort zone” di un discorso preparato in anticipo».