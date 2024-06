Fabrizio Oliva, candidato sindaco della lista civica Spazi Liberi, essere identificato come l’albergatore che si butta in politica può essere penalizzante?

«Tutt’altro: io sono un imprenditore e porto alla città la mia propensione al fare, al realizzare cose concrete evitando di raccontare favole. Propongo interventi possibili, orizzonti raggiungibili con l’obiettivo di non illudere la gente con progetti irrealizzabili fin dalla loro gestazione».

Allora se il suo lavoro è un valore aggiunto partiamo dal turismo.

«A Pesaro il turismo è tutto da fare. Diciamo che la nostra città ha vocazione turistica ma senza azioni conseguenti. A partire dalla tassa di soggiorno che deve essere utilizzata per promuovere il settore con scelte intelligenti che facciano il bene della città. Abbellire la zona mare con nuovi arredi, renderla più accogliente e riqualificare le strade, sono interventi che hanno ricadute positive su tutta la comunità».

Le prime azioni che metterà in campo su questo fronte?

«Per ponente il lungomare è tutto da rifare, è vecchio di 30 anni. Dovrebbe partire da qui l’idea di una città più green, pensando a una pedonalizzazione vera di viale Trieste nei periodi estivi. Auto di non residenti e turisti lontane dal lungomare, creando un parcheggio scambiatore servito da navette continue e non a richiesta. La pedonalizzazione renderebbe la zona più viva e sempre nel rispetto delle regole. A Levante invece va rifatta tutta l’illuminazione, rinnovato l’arredo urbano e risolto il problema del Genica. La mancata bandiera blu ci è costata molto cara anche perché la bocciatura avviene nell’anno della capitale della Cultura e non passa certo inosservata».

Certo che i problemi causati dal torrente Genica in un programma come il suo devono avere risposte importanti.

«La questione è complessa e va affrontata con interventi diversificati. Certamente non esistono soluzioni immediate ma progetti che necessitano di tempo e programmazione. Innanzitutto bisogna limitare la quantità di acqua che viene sversata in mare. Questo è possibile realizzando casse di espansione a monte che rendano minimo, come ho detto, lo sversamento in mare ma in particolare nei casi di pioggia intensa o prolungata quando la situazione peggiora. Nei miei progetti per il Genica c’è anche la copertura del torrente nella parte urbana. Lavori che vanno eseguiti a step ma della cui efficacia non dubito».

Lei è un imprenditore dell’ospitalità, crede siano conciliabili le esigenze di albergatori e gestori di locali pubblici?

«Io dico che le regole ci sono ma mancano le forze per eseguire i controlli, il che equivale a una vera deregulation. La zona mare va tenuta viva anche la sera, perché i turisti non vogliono certo una città morta. Per questo però vanno differenziati i luoghi della movida. In viale Trieste e fino a via Napoli la musica non può arrivare a tarda ora. Magari in deroga per qualche evento particolare ma non tutte le sere. Credo che luoghi come Baia Flaminia, Sottomonte e una parte del porto siano più adatti a prolungare la musica notturna. Non intendo azzoppare il divertimento dei giovani e anzi penso anche all’inverno. Mi riferisco a imprenditori dello spettacolo che abbiano voglia di investire negli spazi della prima periferia. Una volta c’erano locali come il Derby, il Caos o l’Arcobaleno che riunivano i giovani intorno alla musica e al ballo».

Percorsi il lungomare e la prima periferia passiamo in centro storico.

«Anche il centro storico di Pesaro ha bisogno di essere rivitalizzato, ragionando anche sulla diversificazione degli orari dei negozi che la sera, d’estate, non possono restare chiusi. È un’opportunità per i turisti ma anche per i pesaresi che aspettano la sera, dopo il lavoro, per passeggiare e anche per fare acquisti».

E i lavori già appaltati per i grandi contenitori?

«Quelli saranno un problema perché non ci sono i soldi per concluderli e chi verrà dopo questa amministrazione dovrà fare i conti sui tempi e i rapporti con imprese che non ha scelto. Ma non solo. Bisogna intervenire sull’Auditorium Scavolini la cui finta inaugurazione non corrisponde al suo reale utilizzo. Penso anche agli Orti Giuli, oggi ricettacolo di balordi ed emblema di trascuratezza. È necessario recuperare quella disgraziata struttura del bar magari per farne un centro per i giovani».

Lei parla spesso del ruolo dei borghi nell’economia del turismo.

«Sono centrali e vanno rianimati. Sto pensando a una serie di incentivi per chi aprirà attività commerciali in questi luoghi.

Perché i pesaresi dovrebbero votare per lei?

«Perché sono un imprenditore che non fa promesse, non recita poesie né produce coriandoli. Sono un uomo del fare e saprò allentare anche la stretta della burocrazia».