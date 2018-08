Fa inversione sulla Statale e centra uno scooter: grave una ragazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Grave incidente stradale nel tratto di Statale Adriatica tra la sede della Confcommercio e la cooperativa l’Imprevisto. Qui un uomo di 44 anni che aveva parcheggiato nei bordi della carreggiata lato monte ha svoltato verso sinistra facendo inversione per dirigersi verso Pesaro. Tuttavia durante la manovra si è scontrato con una ragazza di 34 anni che viaggiava in direzione Fano a bordo del suo scooter. La scooterista ha colpito la vettura frontalmente riportando seri traumi in diverse parti del corpo. I soccorritori hanno portato le prime cure alla giovane togliendole il casco ed eseguendo tutte le operazioni necessarie in vista del trasporto in ospedale. Vista la gravità delle sue condizioni è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza da Ancona.