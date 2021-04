Nelle celle del riformatorio le aule di una nuova scuola superiore: «Sarà dedicata alla creatività»

PESARO - Da spazio di correzione a luogo di educazione, dalla reclusione alla formazione, da carcere a scuola, ma una scuola speciale destinata a dare impulso alla creatività dei ragazzi. E’ la mutazione sociale, riparatrice e compensatrice, che Comune di Pesaro e Provincia hanno progettato per il complesso della chiesa di Santa Maria degli Angeli, più conosciuto come l’ex carcere minorile, tra via Luca Della Robbia e via Bertozzini, uno dei colossi degradati che, alla stregua del San Benedetto, si ergono nel cuore della città.

Ma mentre per l’ex psichiatrico - quanti ex inanella il centro storico - l’accordo con Regione e Asur si sta indirizzando su una strada definita da percorrere, il destino del vecchio riformatorio era ben più nebuloso e stagnante a cominciare dall’asta che un paio di anni fa era andata fallita.

L’asta fallita

Una base di 675mila e rotti euro con i proventi che sarebbero in parte serviti per la riqualificazione di piazzale Primo Maggio, ma non c’era stata alcuna offerta - probabilmente anche per i troppo paletti posti dalla Soprintendenza - poi la pandemia ha fatto il resto, e l’ex carcere è rimasto uno dei tanti lotti del patrimonio immobiliare pubblico con molto passato e scarso futuro. Ieri l’annuncio del sindaco Matteo Ricci: «L’ex carcere minorile diventerà una scuola della creatività, abbiamo l’accordo con la Provincia: il presidente Paolini e il dirigente Bartoli hanno detto sì». Un annuncio un po’ a sorpresa - all’interno di un botta e risposta al pubblico su Fano Tv - o forse no, se si pensa che sulle scuole l’Amministrazione comunale sta puntando: la scuola media di via Lamarmora inaugurata all’inizio dell’ultimo anno scolastico, la futura scuola media Alighieri da erigere ex novo(con gli alunni che saranno temporaneamente trasferiti nella vecchia sede di Pesaro Studi) e le già deliberate indagini geologiche a supporto del progetto di abbattimento e ricostruzione della scuola elementare Don Lorenzo Milani a Villa San Martino.

Puntare sulla didattica

«Il carcere minorile - spiega Ricci - è un mio vecchio cruccio. Vedo il degrado del contenitore, uno stato di ingombrante abbandono che stona ancora di più con la ristrutturazione che a poche decine di metri si sta completando del vecchio palas e con il restyling sempre più urgente di piazzale Primo Maggio. Come Comune ci abbiamo provato a riqualificare lo stabile ma senza successo, almeno finora, anche perchè la Regione a un certo punto non è stata più interessata all’ampliamento del vicino Centro per l’impiego. Ma la mazzata ce l’hanno data i vincoli che la Soprintendenza ha posto sul bene, a partire dalla facciata e dal muro di cinta. Un ginepraio di lacci e lacciuoli che praticamente rendono di fatto impossibile ogni destinazione finora ipotizzata: dai servizi al terziario al residenziale. Allora abbiamo pensato a una soluzione alternativa con la Provincia, che è comproprietaria dell’immobile e ha competenze sulle scuole superiori. In sostanza, in base alle previsioni di iscrizioni e ai piani didattici, nei prossimi anni serviranno nuovi edifici per accogliere i futuri indirizzi. Penso al liceo coreutico Marconi oggi al campus. Ma non solo. Da qui l’idea di un altro istituto legato alla creatività dei ragazzi, e che sorgerebbe a poche centinaia di metri dal liceo artistico Mengaroni in un ideale trait-d’union».

Dal ministro Bianchi

Allo stato dei fatti molto più che un’idea a detta di Ricci. «Gli strumenti urbanistici sono a posto, il piano di fattibilità è redatto e lo proporremo a giorni al ministro della Pubblica Istruzione Bianchi. Prossimamente in arrivo ci saranno molti fondi per l’istruzione. Se abbiamo idee e progetti chiari, da qui ai mesi a venire ci toglieremo delle soddisfazioni. Pensiamo a un progetto speciale, specifico e ad hoc e siamo convinti di ottenere il sì: trasformare celle o luoghi di prigionia in aule didattiche ha un valore altamente simbolico e di forte riscatto sociale». A Pesaro l’ultimo polo di istruzione superiore realizzato è il campus di Aymonino ultimato nella prima metà degli anni ‘80. La Provincia sta recuperando le vecchie magistrali di viale XI Febbraio ma una volta ultimati i lavori lo stabile che ospitava il Morselli tornerà ad accogliere il liceo linguistico Mamiani o essere messo a disposizione per eventuali esigenze didattiche.

