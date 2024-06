PESARO - Sono terminati in soli 28 minuti i biglietti disponibili al Teatro Rossini per l’incontro di martedì 18 giugno con Marina Abramovic. Una vera corsa contro il tempo per i tanti ammiratori dell’artista, ospite d’eccezione nella Capitale della Cultura con la sua performance The Life, il primo evento immersivo di arte performativa in realtà mista mai concepito, nei locali del Centro Arti Visive Pescheria.

L’attesa

«Un segnale di grossa attenzione», commenta il presidente di Pesaro 2024 Daniele Vimini «per una delle artiste più importanti del mondo che incontrerà il pubblico dal vivo, accompagnata sul palco da Todd Eckert, il regista della performance presentata qui a Pesaro. Il teatro Rossini è stato scelto come luogo più intimo per questo incontro, visto che altri sarebbero risultati più dispersivi, ma è ovviamente accaduto quello che successe anche con Patti Smith qualche anno fa». Ovvero 750 biglietti per altrettanti posti disponibile volati in meno di mezz’ora: «abbiamo ristretto al massimo il numero degli ospiti che riguardano solo le persone che hanno partecipato a questo evento e siamo particolarmente felici per questa risposta del pubblico, così come per il successo che sta avendo la performance dell’artista in Pescheria. E come da lei stessa ipotizzato, l’impatto emotivo è molto forte anche assistendo alla sua performance». Un teatro letteralmente preso d’assalto quindi per vedere e ascoltare dal vivo un’artista che ha segnato la storia dell’arte contemporanea, un appuntamento che non è stato possibile diluire in più date. E questi sono anche gli ultimi giorni per visitare la Pescheria e assistere alla performance The Life che si concluderà il 18 giugno e proietta il pubblico in un’esperienza cinematografica tridimensionale unica, progetto iconico di Pesaro 2024.

La particolarità

La particolarità di The Life a Pesaro è anche la possibilità di analizzare lo sviluppo della creazione, il back stage completo della sua realizzazione, compreso l’iconico abito rosso usato dalla Abramovic per la prima volta esposto, nel Loggiato della Pescheria, dove ci sono anche 6 postazioni per entrare in altrettante sfumature di rosso scelte appositamente dall’artista.