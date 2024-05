PESARO - Evasione lampo durante una visita fuori dal carcere:algerino di 30 anni inseguito e riacciuffato dai carabinieri del Norm e della Polizia Penitenziaria.

L'uomo deve scontare una condanna per violenza sessuale, resistenza e tentato omicidio ed ha provato la fuga approffitando di un visita fisioterapica fuori dal carcere di Villa Fastiggi. Immediatamente è scattato l'inseguimeento tra strade e campi: il fuggivitvo è stato riacciuffato nel garage di un condominio in via Respinghi.