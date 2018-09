Evasione fiscale milionaria: cinque consulenti contabili finiscono nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Coinvolge anche Pesaro l’inchiesta della Guardia di Finanza di Reggio Emilia che ha fatti scoprire una vera e propria associazione a delinquere con un maxi sequestro di beni e società per 234 milioni di euro, 110 indagati e perquisizioni in tutta Italia. Contestati agli indagati, a vario titolo, reati di natura fiscale e fallimentare, associazione a delinquere, riciclaggio, truffa ai danni dello Stato e bancarotta fraudolenta. Tra le persone coinvolte, imprenditori, professionisti e prestanome. Nell’inchiesta sono finiti anche cinque consulenti contabili di Pesaro, Reggio, Modena il cui compito era in sostanza garantire un’apparenza di normalità per le operazioni illecite.