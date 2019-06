Evade dai domiciliari trovato e arrestato con la cocaina in tasca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Evade dai domiciliari, trovato e portato in carcere. Il protagonista è un nigeriano di 37 anni già noto alle forze dell’ordine per reati connessi alla droga. In questi giorni l’uomo non era stato trovato a casa durante i controlli, così il giudice ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. A dicembre il 37enne era balzato alle cronache perché a dicembre era già evaso dai domiciliari. I carabinieri lo avevano pizzicato mentre tornava da Cattolica. Bloccato e sottoposto a perquisizione, gli sono stati trovati addosso 12 grammi di cocaina. L’uomo era stato arrestato in flagranza di reato per evasione e detenzione di sostanze stupefacenti.