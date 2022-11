Terremoto, evacuato un altro palazzo a Pesaro: 23 persone costrette a lasciare le abitazioni

PESARO - Hanno raccolto quello che hanno potuto, lo stretto necessario per uscire dalle abitazioni prima possibile. Oggi pomeriggio alle 16 è stata sgomberata un'altra palazzina a Pesaro e 9 famiglie - per un totale di 23 persone - hanno dovuto lasciare le case dopo la verifica statica effettuata dai vigili del fuoco: 7 famiglie, per un totale di 15 persone, hanno trovato autonoma sistemazione mentre due famiglie, formate da 8 persone, sono state accolte negli hotel che ospitano anche i nuclei familiari evacuati da via Luca della Robbia: qui si sta procedendo a smontare la torre Molaroni che dopo il terremoto è risultata essere pericolante.

La palazzina evacuata si trova in via Del Maino, la strada che collega a viale Lamarca tra il centro storico e la zona mare. I vigili del fuoco hanno verificato l'ampliarsi di crepe preesistenti rilevate in particolare nelle pareti divisorie tra gli appartamenti.

Terremoto, proseguono i sopralluoghi dei vigili del fuoco

Proseguono i sopralluoghi tecnici e le verifiche di stabilità effettuate dai Vigili del fuoco su edifici e strutture nelle province di Ancona e Pesaro Urbino dopo il terremoto del 9 novembre scorso: 2062 sono stati gli interventi da inizio emergenza eseguiti nelle due provincie, di cui 1465 ad Ancona e 597 nel Pesarese. Oltre la palazzima evacuata a Pesaro i vigili del fuoco hanno effettuato una verifica per un cornicione pericolante con relativa messa in sicurezza in via Campana ad Osimo.