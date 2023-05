PESARO Evacuate 4 famiglie nella zona intorno all’autostrada che è risultata tra le più martoriate dal maltempo di martedì. L’evacuazione è stata decisa per motivi precauzionali anche perché in una delle famiglie che hanno dovuto abbandonare la casa, c’è una persona disabile.



L’isolamento

APPROFONDIMENTI I DISAGI DEL MALTEMPO Le scuole riaprono nel Pesarese e nell'Anconetano, ma chiudono nelle altre province. Ecco la mappa VIDEO Emergenza meteo, gli effetti del maltempo sulla spiaggiola di Numana I DANNI Maltempo: frane ed esondazioni nel Maceratese METEO Il maltempo si accanisce sul Pesarese: città sott'acqua L'INTERVENTO Maltempo, chiusa per frana la SS210 "Fermana Faleriense": l'intervento dell'Anas

Tra ieri e oggi almeno 150 gli interventi dei vigili del fuoco nella nostra zona ma anche a Monteciccardo dove tre abitazioni sono rimaste isolate per una frana. A Pesaro ancora chiuso il sottopasso di via Bondei e chiuso e transennato anche il parcheggio San Decenzio. Riaperti invece i sottopassi di Madonna di Loreto e di via Gradara. Danni e disagi, per la tracimazione del Genica, si sono registrati anche in via Del Rio a Santa Veneranda, con i residenti che si sono ritrovati acqua e fango dentro casa.

«Abbiamo scantinati e garage allagati, danni anche ad imprese», fa il punto l’assessore alla Protezione Civile Enzo Belloni. Sull’altro versante pesarese, non c’è stata l’ondata di piena del fiume Foglia. «La diga di Mercatale, a una quarantina di chilometri dalla città, è stata gestita in modo egregio - continua Belloni - Già dai giorni scorsi era stata fatta defluire dell’acqua». Il capogruppo Pd Anna Maria Mattioli, ieri ha effettuato una ricognizione nel Quartiere Pantano.

La ricognizione

«La raccolta della plastica è stata sospesa da parte di Marche Multiservizi per ovvi problemi di impraticabilità degli impianti di ricezione, ma nonostante gli avvisi su tutti i canali social, purtroppo questa mattina (ieri, ndr) molti sacchetti gialli anche a causa del vento ostruivano le vie con pericolo per la circolazione. Per motivi di sicurezza, considerato che si tratta di un seminterrato, il presidente del quartiere Ezio Bracco su indicazione del segretario comunale ha disposto la chiusura della sede di via Confalonieri, dove si svolgono le attività delle associazioni». La sede resterà chiusa fino a domenica. A bocce ferme sarà necessario anche verificare cosa è accaduto nelle spiagge dove oltre ai detriti depositati dalle maree e alla distruzione di tutto ciò che era stato già approntato per la stagione estiva, si è registrato un grande fenomeno erosivo con la spiaggia mangiata dallea marea.