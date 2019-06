Condizionatore della piscina parte l'esposto: «Rumore come in un aeroporto»

di Thomas Delbianco

PESARO - Piscina Pentathlon di via Togliatti, i residenti di villa San Martino “tornano alla carica” per il rumore. «Un condizionatore esterno disturba la quiete, sembra di essere in un aereoporto».I 600 condomini del residence Lungo Foglia di villa San Martino, attraverso il Corriere Adriatico avevano pubblicato un anno fa la lettera inviata all’amministrazione comunale per denunciare il rumore insopportabile proveniente dalla centrale termica della nuova piscina Pentathlon di via Togliatti, che toglieva loro il sonno. Una lettera che a suo tempo sollevò reazioni politiche dell’opposizione e della maggioranza, che aveva anche sollecitato la Federazione Pentathlon ad intervenire per risolvere il problema. Era stata individuata la fonte del fastidio, l’unità di trattamento dell’aria, un impianto che di notte, secondo le misurazioni tecniche, funzionava al 50%. Inviata la missiva all’amministrazione comunale e depositato un esposto in procura, che ne ricalcava i contenuti. Situazione risolta? Temporaneamente.