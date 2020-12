Esplosione in un garage, le fiamme invadono anche la palazzina: salvata in piena notte una coppia di anziani

PESARO - Una notte da incubo quella vissuta a Pesaro in zona Pantano - via Settembrini - con un'esplosione dopo le 4 che ha svegliato tutto il quartiere. Un corto circuito in un garage ha dato il via al rogo con le fiamme che si sono propagate fino alla palazzina soprastante con i vigili del fuoco e la polizia accorse subito sul posto che sono riuscite a salvare una coppia di anziani che stavano dormendo e a serio rischio soffocamento. Tanta gente in strada, mobilitazione e paura: garage distrutto, appartamento non agibile, grande sollievo per i due anziani che stanno bene.

