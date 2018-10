Esplodono i colori: parte â€‹col basilico da record la tradizionale Festa dei fiori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Sulle note di Rossini inaugurata ieri mattina la tradizionale mostra mercato dei fiori e delle piante ornamentali che si svolgerà fino a domenica in una piazza del Popolo trasformata in un giardino d’autunno. Tanti i visitatori nella prima giornata e non sono mancate le sorprese: nello stand del vivaio “Giardino di Santa Maria” sarà esposto il basilico da record alto 1 metro e 60 della collezione di Gianco Edera (nella foto). Nel corso della mostra mercato, inoltre, per appassionati e curiosi questo pomeriggio alle 17 sarà previsto un “Incontro con l’autore” e un momento d’ascolto con il sassofonista Daniele Mazzucchelli.