Escursionista precipita in un canalone del monte Catria: individuato dopo ore di ricerche

CAGLI - Sorpreso da pioggia, vento e nebbia improvvisa, ha perso l'orientamento per poi precipitare in un canalone. Ma è riuscito a telefonare ai vigili del fuoco di Cagli dicendo di essersi perso, una chiamata che ha salvato la vita ad un escursionista disperso sul monte Catria, nel Pesarese.

Escursionista si perde sul monte Catria, salvato dopo ore di richerche

L'uomo, 73 anni, è stato individuato e soccorso nella notte da Vigili del fuoco e Soccorso Alpino: è stato rinvenuto dopo ore di ricerca ferito ma in discrete condizioni fisiche, a 1.380 metri d'altezza sul Monte Catria. Caricato in spalla su una barella, le squadre lo hanno portato in un'area sicura, dopo un cammino di oltre due chilometri, e affidato alle cure del personale sanitario.