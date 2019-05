Esce a cena, i ladri entrano in casa e fanno il pieno di gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Fuori la sera prima del 1 maggio e i ladri gli svaligiano casa. E’ successo in via Marsiglia, nella zona di Pantano. Il proprietario di casa si era assentato la sera, ma una volta rientrato ha trovato l’appartamento tutto sotto sopra. I ladri avevano forzato la porta di ingresso e sono andati alla ricerca dei preziosi. Hanno svuotato armadi e cassetti, finchè non hanno trovato il bottino. Hanno preso vari gioielli tra catenine, bracciali e altro per un valore quantificato di circa 2000 euro. Oltre ai danni alla serratura. Il furto è stato denunciato il primo maggio ai carabinieri che sono intervenuti per un sopralluogo e i rilievi del caso.