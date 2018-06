Entrano mentre la famiglia dorme: ladri messi in fuga dalle urla del figlio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - L’altra notte dei ladri sono stati messi in fuga dopo essere entrati in un casa. E’ successo in zona Panoramica Ardizio, quella che un tempo veniva chiamata “La Bettola”. Dei malviventi sono riusciti a forzare una finestra al piano terra di una delle villette ubicate lungo la strada.All’interno c’erano i proprietari che stavano dormendo, ed è stato proprio il figlio del capofamiglia ad accorgersi delle presenze estranee all’interno dell’abitazione. Ha reagito d’istinto mettendosi a urlare concitato. Le grida hanno funzionato. I ladri, forse a loro volto sorpresi dalla reazione, hanno preferito abbandonare l’obiettivo e a scappare di fretta e furia nel cuore della notte facendo perdere le proprie tracce. E’ successo a cavallo di lunedì e martedì e non si sa se siano gli stessi che quella stessa notte hanno tentato di entrare anche in un paio di abitazioni nei quartiere di Muraglia. I proprietari si sono accorti dell’effrazione solo ieri mattina al risveglio. Si trattava di porte finestre al piano terra risultate forzate (le abitazioni sono vicine) ma dopo un primo sopralluogo non sembra essere risultato nessun ammanco.