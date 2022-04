Entra nel comando dei vigili urbani: trovato a dormire sugli scatoloni delle multe, era già stato espulso 4 volte

PESARO - Lo hanno trovato che dormiva beatamente sopra lo scatolone delle multe. Si tratta di un senza dimora 30enne algerino che ieri notte cercava un riparo dal freddo e si è introdotto nell'autorimessa della polizia locale di Pesaro, per poi risalire fino all'Ufficio verbali. Ha però azionato un allarme e i vigili lo hanno sorpreso, svegliandolo e provocando una reazione scomposta. È stato denunciato per l'intrusione e si è scoperto che sull'uomo gravano già 4 decreti di espulsione e che nei giorni sorsi aveva cercato di introursi anche in una scuola.

