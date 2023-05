Il maltempo paralizza i binari: stravolta la circolazione dei treni

PESARO - Emergenza totale. A causa degli effetti sul territorio e sulle infrastrutture del forte maltempo che sta interessando l'Emilia-Romagna e tutta l'area della costa Adriatica, la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea Bologna - Rimini, fra Rimini e Forlì, e sulla linea Rimini - Ferrara, fra Ravenna e Rimini.

Le attuali condizioni meteo non consentono di garantire la prosecuzione dei treni in viaggio che saranno fermati in opportune stazioni per consentire la migliore assistenza ai passeggeri. I treni a lunga percorrenza e regionali sono limitati a Bologna, Forlì, Rimini e Pesaro.

Sin dalle prime ore del mattino Rete Ferroviaria Italiana sta monitorando la situazione metereologica e l'innalzamento dei fiumi così da essere pronta ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire la massima sicurezza della circolazione ferroviaria.

Anche Anas è impegnata dalla scorsa notte con mezzi e personale per garantire la circolazione stradale e risolvere le criticità causate dalle piogge abbondanti che stanno interessando la rete stradale di competenza nelle Marche.

Nel dettaglio: sulla strada statale 16 “Adriatica” si registrano rallentamenti per allagamento a Ponte Sasso e a Senigallia, in provincia di Ancona, dove è stato necessario chiudere temporaneamente la strada.

La SS744 “Fogliense” è temporaneamente chiusa per allagamento a Borgo Massano, nel comune di Montecalvo in Foglia. Sulla strada statale 76 “della Val d’Esino” in provincia di Ancona sono stati riaperti gli svincoli di Jesi Centro e Jesi Est nonché la sottostante SS362 “Jesina”, dopo l’allagamento che ha interessato la zona nella mattinata.